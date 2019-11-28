Алтайский Минздрав отрицает сведения активистов о нехватке в регионе препаратов против ВИЧ

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Алтайского края отрицает ранее распространенную в социальных сетях и СМИ информацию о том, что в регионе наблюдается нехватка препарата для ВИЧ-положительных людей "Зидовудин" в таблетках - вместо него пациентам выдают препарат в виде сиропа, предназначенный для детей. Лекарства достаточно как в форме таблеток, так и в виде сиропа, и пациенты могут выбирать, в каком виде его получить, заявили в четверг в министерстве.

26 ноября на странице движения ВИЧ-положительных людей "Пациентский контроль" во "Вконтакте" появилась информация о том, что в Барнауле взрослым пациентам вместо "Зидовудина" в таблетках выдали препарат в форме сиропа, предназначенный для лечения ВИЧ у детей. 22 ноября с одиночным пикетом к зданию правительства Алтайского края вышел активист движения Сергей Ульянов, который обратился к властям региона, чтобы те решили проблему, указав на нехватку препарата. Он пояснил журналистам, что прием "Зидовудина" в жидком виде, в отличие от таблеток, неудобен для пациентов, которые вынуждены употреблять препарат всю жизнь, и сложившаяся ситуация приведет к тому, что они начнут отказываться от терапии.

"В регионе, как и в целом по России, для проведения антиретровирусной терапии используются лекарственные препараты в различных формах: твердые формы - таблетки, капсулы, и жидкие формы - растворы, суспензии. Ряд назначаемых препаратов - "Ламивудин", "Зидовудин" - представлены в различных формах - в виде таблеток и растворов, при этом они одинаково эффективны и безопасны. Сегодня в краевых медицинских организациях имеется достаточный запас как твердых, так и жидких форм указанных лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, "Зидовудин" в виде сиропа был в этом году закуплен в регионе с расчетом на детей, которые рождались у ВИЧ-инфицированных матерей, но детей, которые при рождении получили вирус, оказалось меньше, чем предполагалось. Появился избыток препарата в жидкой форме, и сейчас пациентам предлагают на выбор сироп или таблетки. Также в Минздраве подчеркнули, что действующее вещество и в таблетках, и в сиропе одинаковое, разнится лишь доза для взрослых и детей, но использование сиропа взрослыми не противоречит клиническим рекомендациям.

В Алтайском крае, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 31,5 тыс. человек, инфицированных ВИЧ при общей численности населения в 2,33 млн человек. За первые 10 месяцев 2019 года на территории края выявлено 1806 новых случаев заражения. "Зидовудин" - один из главных препаратов при терапии ВИЧ, выпускается в таблетках для взрослых и в сиропе для детей.