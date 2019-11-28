Экологи на Алтае предложили закрыть охоту на козерогов на пять лет ради снежных барсов

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай предложили правительству региона запретить на пять лет охоту на сибирского горного козла - козерога. Это поможет восстановить популяцию животных, которые являются главной пищей краснокнижных снежных барсов, а значит, позитивно скажется и на популяции хищников, сообщил ТАСС в четверг заместитель директора нацпарка по науке Денис Маликов в рамках Енисейского экологического форума в Красноярске.

"Нужно, чтобы на данный момент мы в Республике Алтай созрели до того, что охоту нужно закрыть. Не надо никаких крайностей - внесения в Красную книгу и прочее, достаточно пяти лет прекращения охоты - это главная причина сокращения. <…> Мы после учетов [поголовья животных] делаем доклады в правительство региона, выступаем с этой инициативой. Пока решения по ней нет", - сказал Маликов.

По его словам, положительный пример частичного сокращения охоты уже есть. В один из годов на Алтае в два раза сократили количество разрешений. Выдаваемых на охоту, что позитивно сказалось на популяции козлов. Серьезная угроза в сокращении популяции в том, что они - основной объект охоты снежного барса.

"Если в самом крупном очаге обитания барса [в бассейне реки Аргут в Горном Алтае] с ним [архаром] все хорошо - там около 3,5 тыс. [козлов], в местах общедоступных охотугодий козерог практически исчезает, и это проблема. Барс задерживается там, где есть горные бараны", - пояснил Маликов.

Из позитивной ситуации на площадке Сайлюгемского нацпарка Маликов отметил то, что экологи ожидают появления одной из самок ирбиса с детенышами. Ранее ученые получили снимки с фотоловушек, где самка была беременной.

О животных

Численность сибирского горного козла, по данным Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) - катастрофически низкая. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка еще пять лет назад в общедоступных охотничьих угодьях Кош-Агачского района наблюдали не менее 350 козерогов, в этом году зафиксировали всего 50 голов. Причина снижения численность козерога, как считают специалисты Сайлюшемского нацпарка, не только браконьерство, но и слишком большое количество легально выдаваемых лицензий на козерога.

По данным WWF в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точную численность посчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, в целом российская популяция едва ли превышает 90 особей.

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27-28 ноября. На нем обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрением ресурсосберегающих технологий, охраной окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранением уязвимых биологических видов животных.