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Экологи на Алтае предложили закрыть охоту на козерогов на пять лет ради снежных барсов

По словам заместитель директора Сайлюгемского национального парка по науке Дениса Маликова, уже есть положительный пример частичного сокращения охоты

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай предложили правительству региона запретить на пять лет охоту на сибирского горного козла - козерога. Это поможет восстановить популяцию животных, которые являются главной пищей краснокнижных снежных барсов, а значит, позитивно скажется и на популяции хищников, сообщил ТАСС в четверг заместитель директора нацпарка по науке Денис Маликов в рамках Енисейского экологического форума в Красноярске.

"Нужно, чтобы на данный момент мы в Республике Алтай созрели до того, что охоту нужно закрыть. Не надо никаких крайностей - внесения в Красную книгу и прочее, достаточно пяти лет прекращения охоты - это главная причина сокращения. <…> Мы после учетов [поголовья животных] делаем доклады в правительство региона, выступаем с этой инициативой. Пока решения по ней нет", - сказал Маликов.

По его словам, положительный пример частичного сокращения охоты уже есть. В один из годов на Алтае в два раза сократили количество разрешений. Выдаваемых на охоту, что позитивно сказалось на популяции козлов. Серьезная угроза в сокращении популяции в том, что они - основной объект охоты снежного барса.

"Если в самом крупном очаге обитания барса [в бассейне реки Аргут в Горном Алтае] с ним [архаром] все хорошо - там около 3,5 тыс. [козлов], в местах общедоступных охотугодий козерог практически исчезает, и это проблема. Барс задерживается там, где есть горные бараны", - пояснил Маликов.

Из позитивной ситуации на площадке Сайлюгемского нацпарка Маликов отметил то, что экологи ожидают появления одной из самок ирбиса с детенышами. Ранее ученые получили снимки с фотоловушек, где самка была беременной.

О животных

Численность сибирского горного козла, по данным Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) - катастрофически низкая. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка еще пять лет назад в общедоступных охотничьих угодьях Кош-Агачского района наблюдали не менее 350 козерогов, в этом году зафиксировали всего 50 голов. Причина снижения численность козерога, как считают специалисты Сайлюшемского нацпарка, не только браконьерство, но и слишком большое количество легально выдаваемых лицензий на козерога.

По данным WWF в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точную численность посчитать не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, в целом российская популяция едва ли превышает 90 особей.

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27-28 ноября. На нем обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрением ресурсосберегающих технологий, охраной окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранением уязвимых биологических видов животных.

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