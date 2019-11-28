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Паводок в Иркутской области

Мутко сообщил, что жильем не обеспечены более 40% пострадавших при паводках в Приангарье

Вице-премьер отметил, что свидетельства на получение жилья этим семьям выданы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области все еще не обеспечили жильем 2 тыс. 812 семей, пострадавших при паводках в Иркутской области, сообщил в четверг вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Это 41% сегодня еще не имеют жилья", - сказал он, пояснив, что свидетельства на получение жилья этим семьям выданы.

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Мутко отметил, что за последние две недели выдано 567 свидетельств. "Со 2 сентября - после визита президента страны - 5 тыс. 104 свидетельства на восстановление жилищных прав [выданы]", - добавил он.

В общей сложности пострадавшим при паводках в Иркутской области выданы 6 тыс. 587 свидетельств, за последние за две недели оплачены 1 тыс. 428 из них. "На сегодня 4 тыс. 89 семей приобрели новое жилье", - добавил Мутко.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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