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Прокуратура не выявила нарушений в обращении с якобы "плачущим" медведем в Приангарье

В октябре в интернете появилось видео с привязанным к забору возле поликлиники животным, в нем шла речь о возможном жестоком обращении с медведем сотрудниками передвижного цирка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура не выявила нарушений, проверив публикации СМИ о "плачущем" медведе в Иркутской области, которого показывали детям. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он напомнил, что впервые о медведе сообщили в октябре - в интернете появилось видео с привязанным к забору возле поликлиники "плачущим" гималайским медведем в Бодайбо (Иркутская область). "В нем шла речь о возможном жестоком обращении сотрудниками передвижного цирка с животными", - напомнил Куренной, отвечая на вопросы в ходе интернет-канала надзорного ведомства "Эфир".

"Сотрудники полиции муниципального отдела МВД России "Бодайбинский" провели проверку, по результатам которой доводы о жестоком обращений с животными подтверждения не нашли, - сообщил Куренной. - В тот же день ветеринарный врач Бодайбинской станции по борьбе с болезнями животных осмотрел животных на территории передвижного цирка и условия их содержания. Установили, что животные не истощены, имеют ветеринарные паспорта, идентификационные номера (чипы). Животные помещены в специализированные вольеры и обеспечены кормами. Нарушений ветеринарных правил в действиях администрации цирка не выявлено".

Проверка выявила, что передвижной цирк разместился на территории медучреждения без согласия администрации районной больницы Бодайбо. После требований главврача цирк съехал, а затем покинул город. "Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - заметил Куренной. Позднее, в начале ноября, появились публикации о "плачущем" медведе в Усть-Куте. Там прокуратура тоже организовала проверку. "Могу сказать совершенно точно - факты, о которых идет речь в публикациях, не подтвердились, медведь не плакал", - добавил Куренной.

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РоссияИркутская область
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