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В Красноярском крае к 2030 году намерены создать более 30 охраняемых природных территорий

В частности, планируется создать природный парк "Гремячья грива" в окрестностях Красноярска

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 30 региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) планируется создать в Красноярском крае к 2030 году, сообщил в четверг в ходе Енисейского экологического форума заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

"В рамках концепции до 2030 года мы должны увеличить площадь [региональных ООПТ] до 3,6 млн га (сейчас 2,97 млн га - прим. ТАСС). Предусмотрено создание 31 ООПТ", - сказал замминистра.

Борзых сказал ТАСС, что сейчас в крае 102 региональных ООПТ, федеральных - 11, и четыре местного значения. Сейчас региональные охраняемые территории занимают 1,2% территории края, с учетом создания новых этот показатель увеличится до 1,5%.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в частности, планируется создать природный парк "Гремячья грива" в окрестностях Красноярска.

Также Борзых сообщил, что в крае планируется восстановить популяции пяти видов копытных, ранее внесенных в Красную книгу региона.

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27-28 ноября. На нем обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрением ресурсосберегающих технологий, охраной окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранением уязвимых биологических видов животных.

Теги
РоссияКрасноярский край
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