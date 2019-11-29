В Кемерове планируют начать строительство семи новых детсадов в 2020 году

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Строительство семи новых детских садов планируется начать в 2020 году по нацпроекту "Демография" в городе Кемерове, где зарегистрирована самая высокая в регионе очередь в эти учреждения для детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщил в пятницу мэр Кемерова Илья Середюк на совещании в рамках рабочего визита федеральной группы мониторинга за ходом реализации нацпроектов.

"Все больше детей в возрасте до трех лет в Кемерове получают возможность посещать детский сад, за три последних года этот с 29% до 43%. Сегодня в городе ведется строительство шести детских садов на 1112 мест, еще семь детсадов находятся в стадии проектирования, мы хотим начать их строительство в 2020 году", - сказал Середюк, не уточнив, какое число детей сейчас не обеспечено местами в яслях.

Как следует из презентации, сопровождавшей выступление главы Кемерова, в семи новых детсадах будет создано более 1,5 тыс. дошкольных мест. При этом сразу два детсада по 350 мест каждый планируется построить в городе-спутнике Лесная Поляна. Это один из первых российских проектов комплексной застройки территории, который реализуется в Кузбассе с 2007 года. Сегодня в Лесной Поляне проживают уже порядка 19 тыс. человек, в перспективе ближайших семи лет численность населения должна увеличиться до более чем 40 тыс. человек. Новые детсады будут построены в новом микрорайоне, строительство которого началось в 2018 году, пояснили ТАСС в пресс-службе компании-застройщика "Промстрой".

"Детские сады будут построены в новом микрорайоне Лесной Поляны "Солнечный бульвар", строительство которого мы начали в 2018 году, они уже есть в генплане. Там предполагается строительство порядка 30 многоквартирных домов и около 700 индивидуальных таунхаусов, где по планам смогут проживать еще порядка 12 тыс. человек, это преимущественно молодые семьи с детьми", - пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, очередь в детские сады для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет на сегодня есть в пяти территориях Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Осинниках и Прокопьевском районе. При этом среди всех муниципалитетов в Кемерове зарегистрировано самое большое число детей ясельного возраста, которые не обеспечены местами в детсадах.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.