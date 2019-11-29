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Паводок в Иркутской области

Новое жилье получили 11 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области

Всего заявления на получение жилищных сертификатов подали 6 тыс. 739 семей

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новое жилье взамен утраченного во время паводка получили 11 тыс. человек или более 4 тыс. семей Иркутской области, сообщил в пятницу журналистам губернатор Сергей Левченко.

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко 28 ноября заявил, что более 40% пострадавших еще не обеспечены жильем, а 651 семья не получила деньги на капитальный ремонт. Он поручил властям региона к 20 декабря завершить выдачу сертификатов на получение нового жилья или на проведение капитального ремонта.

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"Уже получили и въехали в новые квартиры 11 тыс. человек или более 4 тыс. семей", - сказал Левченко.

Как сообщается на сайте Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, всего заявления на получение жилищных сертификатов подали 6 тыс. 739 семей. Выдано 6 тыс. 587 сертификатов. Люди, которые их получили, но еще не определились с покупкой жилья, снимают квартиры. Власти компенсируют им затраты, возмещение составляет 12 тыс. рублей. Несколько семей, купивших квартиры, продолжают оставаться в пункте временного размещения в Тулуне, сообщил Левченко.

Низкий спрос на жилье

Он также отметил, что пострадавшие от паводка жители Тулуна неактивно заключают договоры на строительство индивидуальных жилых домов, под которые выделен участок в микрорайоне Березовая роща. Там планируется возвести 2,5 тыс. домов, сейчас строится первая очередь из 400 зданий, полностью готовы пока только четыре.

"Две семьи определились, заключили договор и могут заехать туда в любое время, но почему-то не заехали - это уже дело частное. Два дома-представителя, которые строители возвели за свой счет для ознакомления жителей, не выбрал никто, хотя они полностью готовы, даже с кухонной мебелью", - сказал Левченко. По его словам, правительство рассчитывает до конца года заселить в этом районе в новые дома 25 семей.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
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