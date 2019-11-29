Инженеры новосибирского вуза разработали стенды для диагностики вертолетов

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Инженеры Новосибирского технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали первые в России автоматические стенды для испытания бортовых генераторов и хвостовых трансмиссий у вертолетов после ремонта. Стенды позволяют зафиксировать дефекты, которые невозможно обнаружить при проверке в ручном режиме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

"Инженеры НГТУ НЭТИ сделали уникальные стенды для испытания хвостовых трансмиссий и бортовых генераторов вертолетов Ми-8 и Ми-17. Стенды позволят обнаружить все дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок, которые возникали при проверке оборудования вертолетов Ми-8, Ми-17 вручную", - рассказали в пресс-службе вуза.

Стенд для испытания хвостовых трансмиссий состоит из установки, имитирующей нагрузку, которую создает вертолетный двигатель, и ее воздействие на трансмиссию. Стенд для испытания генераторов проверяет функционирование систем автоматической защиты генераторов, надежность и управляемость их работы. Этот стенд имеет возможность проверять функции генераторов в различных режимах работы. Все данные, полученные на двух стендах, автоматически собираются и передаются на серверные хранилища.

"Раньше все проверялось в ручном режиме: каждая схема включения, каждый пункт программы испытаний. Главный минус такой проверки - человеческий фактор. Оператор может что-то пропустить. Стенд способен увидеть все дефекты, а человек - нет", - процитировали в пресс-службе заведующего кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок университета Дениса Котина.

В пресс-службе отметили, что в изделиях применены новые аппаратные и программные средства и новое программное обеспечение, которое разработали специалисты НГТУ НЭТИ. В дальнейшем новосибирские инженеры планируют применить свои разработки в области диагностики отечественных самолетов после проведения ремонтных работ.