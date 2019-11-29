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Власти Приангарья планируют за 1,5 года утилизировать опасные емкости на "Усольехимпроме"

На территории бывшего предприятия находятся более 60 емкостей с потенциально опасным содержимым

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют за полтора года утилизировать более 60 емкостей с потенциально опасным содержимым, которые находятся на промплощадке обанкротившегося предприятия "Усольехимпром", сообщил в пятницу журналистам губернатор Сергей Левченко.

Ранее было известно о 31 емкости на территории бывшего завода, 22 из которых частично или полностью заполнены неизвестным содержимым. Летом власти города Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, нашли под землей еще более 30 цистерн, в которых могут быть опасные вещества. Теперь предстоит утилизировать 66 емкостей, сообщал в начале ноября ТАСС мэр города Максим Торопкин.

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"Там есть много емкостей металлических, мы постепенно эти емкости утилизируем. Я думаю, что это работа года на полтора, если федерация будет помогать, будет быстрее", - сказал Левченко.

На промплощадке также есть крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсичными веществами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ, последняя была зафиксирована 25 октября. В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки. В начале октября Росприроднадзор сообщил, что анализ взятых на промплощадке проб воздуха, почвы и воды показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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