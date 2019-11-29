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Экс-министра сельского хозяйства Тувы приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Юрий Тыт-оол в июле 2016 года был арестован и снят с должности

ТАСС, 29 ноября. Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол признан виновным в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Приговором суда Тыт-оолу путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в 100 000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Юрий Тыт-оол занял пост министра в сентябре 2015 года, в июле 2016 он был арестован и снят с должности. По версии следствия, Тыт-оол в 2013 году, будучи председателем администрации Тес-Хемского района, зарегистрировал на своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство. В центр занятости населения были представлены фиктивные договоры о трудоустройстве 11 безработных, на основании которых по программе "Снижение напряженности на рынке труда" крестьянско-фермерскому хозяйству были перечислено 1,3 млн рублей. Также в 2014 году Тыт-оол фиктивно устроил в администрацию своего родственника, который получил около 48 тыс. рублей.

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РоссияТыва
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