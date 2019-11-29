СК возбудил дело в отношении двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

ТАСС, 29 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, избивавших детей в одном из районов Новосибирска, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ области.

"Установлено, что в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года двое 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе г. Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3 000 рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу <...>. В отношении двух 16-летних несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.