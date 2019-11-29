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СК возбудил дело в отношении двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

По информации ведомства, они требовали от одного из них 3 тыс.рублей и при этом ударили его по лицу

ТАСС, 29 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, избивавших детей в одном из районов Новосибирска, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ области.

"Установлено, что в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года двое 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе г. Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3 000 рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу <...>. В отношении двух 16-летних несовершеннолетних возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

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27 ноября следователи начали проверку двух видеозаписей из социальной сети "Вконтакте", на которых в одном из районов Новосибирска большие группы подростков в спортивной одежде нападали на детей, толкали и пинали их ногами. По сообщениям пользователей, разместивших видео, ситуация продолжается год - подростки побоями вымогают деньги у тех, кто младше.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия"). Максимально наказание - лишение свободы на семь лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Теги
РоссияНовосибирская область
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