Из офиса в центре Красноярска похитили почти 6 кг золота

ТАСС, 29 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту кражи примерно 5,9 кг золота из офиса одной из компаний в центре Красноярска, сообщается в пятницу на сайте МВД Красноярского края.

"Полицейские выяснили, что драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте без надлежащих условий безопасности и охраны. По данному факту следственным отделом отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

Золото весом 5,9 кг и стоимостью около 18 млн рублей похищено из сейфа, который находился в одном из офисных зданий, в котором металл хранился "в неприспособленном для этого месте без надлежащих условий безопасности и охраны". Полиция изъяла записи камер наружного наблюдения, на которые попал возможный подозреваемый в момент преступления. Его личность устанавливают.