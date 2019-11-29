Депутата горсовета Омска подозревают в покушении на мошенничество

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении депутата городского совета Омска Ивана Ивченко, который подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Руководителем СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего депутата омского городского совета шестого созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС уточнили, что речь идет об Иване Ивченко - депутате горсовета от фракции КПРФ.

По версии следствия, депутат в сентябре-ноябре 2019 года пообещал предпринимателям оказать содействие в прекращении проверки по депутатскому запросу о законности использования сельхозземель под размещение коммерческих объектов, который был направлен в предприятие по оказанию ритуальных услуг. При этом Ивченко в действительности полномочиями прекратить проверку не обладал. В качестве вознаграждения депутат предложил установить на могиле его родственницы памятник стоимостью более 230 тыс. рублей. Действия народного избранника были пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области.