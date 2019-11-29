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Новый год и Рождество - 2020

Выходной 31 декабря коснется не всех сотрудников томской администрации

По словам губернатора Сергея Жвачкина, который ранее перенес рабочий день в администрации региона с 31 на 28 декабря, в частности, работать будут финансисты

ТОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Инициатива губернатора Томской области Сергея Жвачкина о выходном 31 декабря коснется не всех сотрудников администрации области, в частности, работать будут финансисты, сообщил он в пятницу журналистам.

Жвачкин ранее перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам".

"Я очень рад, что 85% женщин поддержали мою инициативу. <...> Это не говорит, что это будет поголовно. Даже в администрации у нас есть финансисты, которые должны еще подводить сводки, но основной массе - зачем делать вид, что надо работать?" - сказал Жвачкин, не уточнив, какая доля сотрудников выйдет на работу.

Инициатива Жвачкина вызвала общественный резонанс. В четверг группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря - дата в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, - если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя внесенный депутатами от ЛДПР в Госдуму законопроект, сказал ТАСС, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней при согласовании с профсоюзами и работодателями, поэтому введение нормы об обязательном нерабочем дне 31 декабря будет излишним.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская областьНовый год и Рождество - 2020
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