Завершение реконструкции НОВАТ потребует около 1,5 млрд рублей на 2020-2021 годы

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Объем средств, который потребуется на завершение реконструкции здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), составит около 1,5 млрд рублей за 2020-2021 годы. В следующем году, в частности, планируется отремонтировать гримерки для балетной труппы, сообщил журналистам в пятницу на премьере балета "Драгоценности", которой открылся большой зал театра после реконструкции, художественный руководитель НОВАТ Владимир Кехман.

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Реконструкция большого зала театра проводилась с лета 2019 года. В рамках ее в зале на 1500 мест появился бельэтаж - ярус с наилучшими визуальными и аудиохарактеристиками. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер, а также амфитеатр, бельэтаж и ярус. Вместо радиорубки были установлены дополнительные кресла, а для комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов.

"У нас бюджеты пока до конца не сформированы, но это будут цифры приблизительно вот этого года, в районе 1,5 млрд рублей, чтобы закончить все. За два года, 2020-2021 год", - сказал Кехман, отметив, что реконструкция коснется оперных и балетных гримерок, а также репетиционных залов театра.

Он добавил, что на реконструкцию большого зала потребовалось 380 млн рублей.

О реконструкции

Реконструкция в Новосибирском академическом театре оперы и балета стала предметом спора между руководством театра, общественниками и профессиональными архитекторами в 2015 году, после назначения Владимира Кехмана директором театра. Тогда управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта. Кехмана обвинили в изменении исторических интерьеров в вестибюле, фойе на первом и втором этажах и в зрительском зале, также возникли замечания к качеству работ по реставрации кровли и фасада.

Как позже признали власти, ремонт не нанес непоправимого вреда новосибирскому театру, но нарушения при ремонте театра все же были. По этой причине в отношении Кехмана и следившей за ремонтом архитектурной мастерской были составлены протоколы об административных нарушениях. В 2016 году Центральный районный суд Новосибирска дважды штрафовал Владимира Кехмана за несогласованный ремонт здания театра на общую сумму 225 тыс. рублей.

В мае 2017 года театр по заданию управления по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области заказал комплексное техническое обследование и разработку плана по сохранению здания театра.

Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета указом министра культуры РФ Владимира Мединского в марте 2015 года после увольнения предыдущего директора Бориса Мездрича в связи со скандальной постановкой оперы "Тангейзер" в театре. Позже Кехман оставил эту должность, став художественным руководителем НОВАТ, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года.