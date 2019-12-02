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Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП в Кузбассе

В пресс-службе правительства республики сообщили, что состояние Сергея Труфанова стабильное

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов пострадал в ДТП в Кемеровской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии.

"ДТП произошло в пятницу в 30 километрах от города Кемерово. Он был в машине с начальником отдела министерства", - сказали в пресс-службе, добавив, что состояние пострадавших стабильное.

По предварительным данным, Труфанов возвращался из командировки в Новосибирск. Уходя от лобового столкновения с большегрузом водитель служебного автомобиля был вынужден выехать на обочину, сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, пострадавших должны доставить в Кемерово, а оттуда санитарной авиацией в республиканскую больницу в Абакане.

Теги
РоссияХакасияКемеровская область
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