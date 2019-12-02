На трассе в Приангарье сняли ограничение на движение большегрузов

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузных машин, введенное из-за снегопада, снято на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

В ночь на понедельник в Иркутской области начался снегопад. В Иркутске утром образовались многокилометровые пробки. На трассе Р-258 было введено ограничение на движение большегрузов.

"Ограничения [на движение транспорта] на федеральной трассе сняты", - говорится в сообщении главка.

Дорога федерального значения Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита проходит по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю, ее протяженность - 1,1 тыс. км.