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Мэрия Новосибирска не нашла оснований для переселения из барака семьи с больным ребенком

В администрации города сообщили, что в начале текущего года заключили с управляющей компанией соглашение, предусматривающее ремонт квартиры, где проживает семья

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска не нашла оснований для переселения вне очереди из требующего ремонта барака семьи с тяжелобольным ребенком, история которой вызвала широкий общественный резонанс. Семья получит жилье на общих основаниях, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ряд СМИ, в том числе телеканал НТВ, ранее сообщили, что новосибирская семья Кригер, в которой один из родителей борется с онкологическим заболеванием, а маленький ребенок страдает тяжелым врожденным недугом, проживает в ненадлежащих условиях. В одной из комнат квартиры может обрушиться потолок, из-за сырости в ней появились многочисленные очаги плесени. СК РФ провел проверку ситуации и возбудил дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья").

"По состоянию на 21 ноября 2019 года номер [у семьи] в единой очереди нуждающихся в жилых помещениях в городе Новосибирске - 9888. Права на внеочередное предоставление жилого помещения у членов семьи не имеется. Таким образом, семья заявителей будет обеспечена жилым помещением при подходе очереди", - сказали в мэрии на запрос ТАСС.

Там пояснили, что по закону право на льготное жилье за счет федерального бюджета имеют семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет до 1 января 2005 года. Семья Кригеров встала на учет позже этого срока.

В пресс-службе мэрии добавили, что власти еще в начале текущего года заключили с управляющей компанией (УК), в ведении которой находится дом, где живут Кригеры, соглашение, предусматривающее ремонт квартиры, а самой семье городские власти готовы предоставить жилье в маневренном фонде. Однако, отметили в мэрии, специалисты УК не смогли попасть в квартиру, чтобы заняться ремонтом, поэтому соглашение было расторгнуто.

Комментарии семьи Кригер в связи с возникшей ситуацией ТАСС получить не удалось.

Теги
РоссияНовосибирская область
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