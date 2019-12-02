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В Кузбассе изменили организацию питания в школах после инцидента в Междуреченске

10 сентября четверо первоклассников получили сильные ожоги кипятком, когда с линии раздачи в столовой на них опрокинулся термопот с горячей водой

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса потребовали от руководителей школ региона пересмотреть организацию горячего питания учеников и убрать из зоны раздачи емкости с кипятком. Данные меры приняты после происшествия в школе Междуреченска, где в сентябре четверо первоклассников получили сильные ожоги из-за опрокидывания термоса, сообщил журналистам в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын.

10 сентября четверо первоклассников в школьной столовой в Междуреченске получили сильные ожоги кипятком, когда с линии раздачи на них опрокинулся термопот с горячей водой. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находился в реанимации.

"[Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в территории] были даны информационные письма о ликвидации подобных термопотов из зоны раздачи, где находятся дети. Департамент образования также направил во все муниципалитеты и во все образовательные организации информацию о том, чтоб необходимо исключить подобные нагревательные приборы из зоны, где находятся дети и где они могут пострадать. Теперь дело только за контролем", - сказал Кислицын.

Детский омбудсмен пояснил, что он лично во время посещения школ теперь проверяет столовые и контролирует, насколько безопасно организована раздача горячих напитков и блюд.

Ранее ТАСС сообщал, что по факту происшествия следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Собственную проверку в школе провела прокуратура, которая вынесла представление директору образовательного учреждения и потребовала устранить нарушения и обеспечить безопасность детей в столовой.

Теги
РоссияКемеровская область
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