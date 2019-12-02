В Красноярском крае задержали подозреваемого в избиении врача

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. В городе Лесосибирске Красноярского края задержали подозреваемого в избиении врача-педиатра, шедшего на вызов к пациенту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД, опубликованном на портале ведомства.

"Сотрудниками ОМВД России по городу Лесосибирску Красноярского края по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении на врача детской поликлиники. Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив его и отобрав мобильный телефон, неизвестный потребовал передать все имеющиеся денежные средства", - говорится в сообщении.

У врача денег с собой не было, тогда нападавший насильно повел его к банкомату. Из-за разбитых очков медик не смог ввести пин-код от своей банковской карточки, и злоумышленник начал избивать врача. Когда возле банкомата появились люди, преступник убежал.

Врача с многочисленными травмами доставили в реанимацию. На место происшествия выехали полицейские. Через час после нападения сотрудники ППС задержали 36-летнего ранее судимого мужчину. По факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) возбуждено уголовное дело.