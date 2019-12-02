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Жвачкин: объединение вузов Томска не потребует создания единого юридического лица

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник дал старт проекту "Большого университета", объединяющий все вузы Томска. Данный проект не потребует создания одного юридического лица, а послужит кооперации вузов наподобие Оксфорда и Кембриджа, сообщил в понедельник на стратегической сессии, посвященной "Большому университету", глава региона.

Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Этот проект позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Томский НОЦ будет направлен на экспорт образовательных услуг. Создание в РФ сети из 15 НОЦ является одной из задач нацпроекта "Наука".

"У нас была проведена большая работа по изучению всех систем, которые есть в мире. Был изучен опыт и Оксфорда, и Стэнфорда. <...> Хочу сразу сказать, чтобы исключить инсинуации, подчеркну: в проекте "Большого университета" не идет речь об объединении вузов в одно юридическое лицо с одним ректором, ученым советом и студенческим билетом. Речь идет о синергии, которая есть сегодня, например, в Оксфорде и Стэнфорде", - сказал Жвачкин.

Он добавил, что благодаря "Большому университету" роль томской науки должна стать заметнее на международной арене. "Также необходимо дать возможность единой точки входа в регион для всех бизнес-структур. Они сегодня мечутся между академическими институтами, научно-образовательными, и не могут понять, где же разместить заказ, чтобы выполнить свою работу", - отметил губернатор.

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

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РоссияТомская область
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