Жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 5-летней дочери своей сожительницы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). <…> Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СК России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 декабря около 23:00 (19:00 мск) задержанный, который проживал с женщиной и двумя ее детьми, находясь в Кировском районе Новосибирска, в воспитательных целях нанес множественные травмы 5-летней девочке, от которых она умерла на месте. В сообщении отмечается, что в момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. Второй ребенок сейчас находится в реабилитационном центре Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства.