{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки

По данным следствия, 1 декабря он нанес множественные травмы дочери своей сожительницы

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 5-летней дочери своей сожительницы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). <…> Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СК России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 декабря около 23:00 (19:00 мск) задержанный, который проживал с женщиной и двумя ее детьми, находясь в Кировском районе Новосибирска, в воспитательных целях нанес множественные травмы 5-летней девочке, от которых она умерла на месте. В сообщении отмечается, что в момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. Второй ребенок сейчас находится в реабилитационном центре Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Голикова сообщила, что для помощи пострадавшим в ДТП в Забайкалье делается все необходимое
Вице-премьер сообщила, что в перспективе возможна их транспортировка на лечение в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС