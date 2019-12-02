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В Туве в 2020 году установят новейшие комплексы контроля за безопасностью на дорогах

В 2020 году планируется установка на дорогах республики 10 стационарных комплексов фото-видео фиксации

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Новейшие комплексы контроля за безопасностью на нерегулируемых пешеходных переходах установят в 2020 году для опытной эксплуатации в Кызыле. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор ГУП "Управление пассажирским транспортом" Виталий Сургутанов.

В конце минувшей недели замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" сообщил, что в 10 субъектах РФ в 2019 году не будут достигнуты целевые показатели снижения смертности в результате ДТП, в том числе из-за недостаточно проработанных региональных проектов по повышению безопасности дорожного движения.

"Работаем с разработчиками оборудования, будем в опытную эксплуатацию внедрять комплексы [контроля] на нерегулируемые пешеходные переходы. Помимо всего прочего, дополнительно они фиксируют непредоставление [автомобилистами] преимущества пешеходам. Пока речь идет о трех-четырех таких постах", - сказал Сургутанов.

Он также сообщил, что в 2020 году в планах установка на дорогах республики 10 стационарных комплексов фото-видео фиксации и системы фиксации на 21 перекрестке в Кызыле. На федеральной трассе "Енисей" будет установлен аппаратно-программный комплекс для поиска автомобилей должников по налогам, штрафам и платежам "Дорожный пристав". Комплекс сканирует номера машин, движущихся в потоке со скоростью до 270 км/ч, и проверяет их по базам данных.

В Министерстве дорожно-транспортного комплекса региона сообщили ТАСС, что за 10 месяцев текущего года в ДТП погибли 93 человека. "Более 83% ДТП [произошли] по вине водителей, в том числе [находившихся] в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в министерстве.

В 2019 году на дорогах Тувы установлены 20 комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С начала года вынесено более 84 тыс. постановлений в адрес нарушителей, что больше количества зарегистрированных в Туве автомашин.

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