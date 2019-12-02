В Новосибирске открылся международный Рождественский фестиваль искусств

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Международный Рождественский фестиваль искусств, проходящий в Новосибирске с 2 по 14 декабря открылся в понедельник в театре "Глобус" спектаклем "Зобеида", вошедшим в лонг-лист самых заметных спектаклей прошедшего театрального сезона, по мнению экспертного совета национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", сообщил журналистам художественный руководитель "Глобуса" Алексей Крикливый.

"Сегодня открывается театральная программа Рождественского фестиваля. Это прекрасный рождественский, культурный праздник, один из крупнейших культурных фестивалей за Уралом", - сказал Крикливый.

Фестиваль открылся показом сказочной трагедией "Зобеида", поставленной Российским академическим молодежным театром из Москвы. Постановка вошла в лонг-лист самых заметных спектаклей прошедшего театрального сезона, по мнению экспертного совета национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Режиссер спектакля Олег Долин сообщил, что "Зобеида" впервые показана в помещении и впервые показана зимой. Кроме того, показ в Новосибирске стал первым показом постановки не в Москве.

В программу фестиваля включена театральная, музыкальная, выставочная, публичная части, а также театральная программа "новосибирский кейс" и ночной театральный проект в метро "Предел". В числе участников театральной программы - 10 коллективов, которые представят фестивальные спектакли на трех новосибирских площадках. Музыкальная часть программы откроется концертом с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, продолжится уникальной постановкой знаменитой оперы Гершвина "Порги и Бесс". Кроме того, в рамках музыкальной программы фестиваля выступит сибирская рок-группа "Калинов мост", джазовые вокалисты Джейми Девис и Карина Кожевникова, камерный оркестр I Virtuosi Italiani", Российский национальный оркестр и другие.

Выставочная программа "Сибирский иронический концептуализм" представит одноименное движение. В рамках проекта запланирована публичная программа: лекции приглашенных исследователей и практиков современного искусства, дискуссии, мастер-классы, встречи с художниками-участниками выставки. В отдельный блок выделена новосибирская программа фестиваля. "Новосибирский кейс" пройдет с 5 по 9 декабря, и в его рамках приглашенные критики ознакомятся с работами ведущих новосибирских театров.

Международный рождественский фестиваль искусств - один из крупнейших за Уралом, впервые он прошел в декабре 1995 года. С тех пор фестиваль проходит в формате культурного форума без конкурсной основы один раз в два года. Организаторами фестиваля выступает министерство культуры региона, Новосибирский академический театр "Глобус", Новосибирская государственная филармония. В 2019 году фестиваль входит в план основных мероприятий Новосибирской области, посвященных году театра.