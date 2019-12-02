На месте поиска россыпей золота на юге Красноярского края выявлено загрязнение рек

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) меди и железу выявлено в реках в Каратузском районе Красноярского края, где работает компания "Енисей Золото". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования региона.

"Инспекторы Минэкологии края провели проверку на ООО "Енисей Золото" в Каратузском районе. Поводом послужили жалобы жителей поселка Таяты. Рейды прошли на месте работы предприятия, где взяли пробы воды. Анализ показал превышения нормативов ПДК по меди на реке Нижние Таяты в 18 раз, на реке Казыр - в 3,6 раза, на реке Верхние Таяты - в 21 раз, а также в 1,61 раза по железу", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты выявили отвод русла ручья и забор воды из ручья Дремучка в Курагинском районе. В министерстве также добавили, что проверка показала отсутствие на предприятии документов, разрешающих работать на этом ручье и реке Можарке. Это рыбохозяйственные водные объекты. Анализ воды показал превышения меди здесь в 7,8 раза, железа в 2,8 раза.

"Благодаря сообщениям местных жителей мы выявили значительные нарушения природоохранного законодательства со стороны организации. Теперь предприятию грозит штраф до 350 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток", - рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Как сообщил ТАСС один из активистов, учитель ОБЖ из села Таяты Сергей Рябцев, жители приняли решения обратиться к властям после того, как в их местности начались поиски россыпного золота, сопровождаемые экологическим ущербом для природы. "На первом нашем собрании было около 400 человек, мы передали информацию нашим соседям, и они поддержали нас", - сказал Рябцев. Обращение к губернатору края и правительству региона поддержали жители 12 населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Казыр.

"Река Казыр, без преувеличения, является последней нетронутой хозяйственной деятельностью человека крупной рекой на юге Красноярского края. В нижнем течении этой реки по ее берегам расположено более 10 населенных пунктов с общей численностью населения более шести тысяч человек. Вода из реки и ее притоков используется жителями в качестве питьевой круглый год. В поймах реки и ее притоков расположены пастбища, покосы и пахотные земли, которые на протяжении столетий используются жителями для ведения личного подсобного и фермерского хозяйства как основного источника достатка и пропитания", - говорится в обращении жителей.