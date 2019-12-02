Омская область устранила недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Омская область стала первым регионом РФ, который устранил все строительные недостатки, выявленные в многоквартирных домах, построенных до 2017 года по программе расселения аварийного жилья. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ, в Омской области с января 2019 года было выявлено наибольшее количество многоквартирных домов, включенных в реестр обращений по вопросам качества предоставляемых жилых помещений. Всего же в России по состоянию на 1 декабря 2019 года на контроле Фонда ЖКХ находятся 269 многоквартирных домов в 52 субъектах РФ.

"Наш регион за указанный промежуток времени не допустил постановки на учет новых домов, все те замечания, которые ранее были выявлены, были устранены раньше срока, который должен был наступить 15 декабря. <…> Омская область единственная из регионов, которые находились в рейтинге [с замечаниями по домам], выполнила взятые на себя обязательства", - сказал Марыгин.

По его словам, в реестр Фонда ЖКХ входил 51 многоквартирный дом на территории 14 муниципальных образований Омской области. "После того, как Александр Леонидович [Бурков, губернатор Омской области] дал поручение, все недостатки были задокументированы, работа по их устранению проводилась совместно с муниципальными районами", - сказал министр.

В пресс-службе Минэнерго ТАСС уточнили, что большую часть недочетов составляли дефекты монтажа оконных блоков, просадки отмостки, дефекты вентиляции и подобные случаи. "В основном они были ликвидированы в рамках гарантийных обязательств", - сказал собеседник агентства.

В Омской области с 2013 по 2017 годы было ликвидировано 168 тыс. квадратных метров аварийного жилья, возможность переехать в новые квартиры получили 11553 человека. На эти цели было затрачено более 6 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей были выделены по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.