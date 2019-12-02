Победители чемпионата WorldSkills смогут найти работу на проектах "Енисейской Сибири"

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Победители и призеры межрегионального чемпионата "Енисейская Сибирь - Поколение Профи", проводящегося по стандартам WorldSkills, будут включены в кадровый резерв предприятий-участников комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" и смогут устроиться там на работу. Об этом ТАСС рассказали в дирекции корпорации развития "Енисейская Сибирь".

Чемпионат проводится в Красноярске впервые, он проходит 2-3 декабря. В нем принимают участие более 140 представителей Красноярского края, Хакасии и Тувы: студенты и выпускники образовательных организаций, молодые специалисты в возрасте до 28 лет. Конкурс проводится по международным стандартам WorldSkills - движения, направленного на повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования.

"30 победителей и призеров, определенных в 10 номинациях, войдут в кадровый резерв рабочих специальностей "Енисейской Сибири" и смогут найти работу на предприятиях-партнерах", - сказал представитель дирекции. Также в кадровый резерв войдут победители и призеры регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Соревнования проходят по следующим дисциплинам: сварочные технологии, столярное дело, лабораторный химический анализ, электромонтаж, предпринимательство, ветеринария, сухое строительство и штукатурные работы, ремонт и обслуживание автомобилей, веб-дизайн и разработка, поварское дело.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.