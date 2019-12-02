{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ

В ночь с субботу на воскресенья в городе фиксировались обращения по поводу запаха гари

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Омска, жители которого в ночь на воскресенье жаловались на запах гари, зафиксировал превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц и повышенное содержание диоксида азота и оксида углерода. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель центра Любовь Савельева.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В ночь с субботу на воскресенья были обращения на запах гари. На автоматизированном посту наблюдений на ул. Дмитриева было зафиксировано превышение ПДК пыли в 1,4 раза. Пыль - это все взвешенные частички, несгоревшие частички, зола. Также наблюдались повышенные, но не превышающие предельно допустимых концентрации диоксида азота и оксида углерода - это все продукты горения", - сказала Савельева.

По ее словам, режим неблагоприятных метеоусловий в городе не был объявлен, но погода способствовала накоплению вредных веществ в приземной атмосфере. "Был слабый юго-западный ветер 1-2 метра в секунду, как раз со стороны частного сектора, промышленной зоны; временами штиль. Все это не давало рассеиваться [загрязнениям]", - добавила руководитель центра.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Новосибирские власти направят 300 млн руб. на развитие торговли через автолавки и ярмарки
Предполагается, что реализация мер к 2025 году позволит во всех муниципалитетах довести до 100% уровень обеспеченности населения торговыми площадями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС