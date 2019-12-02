В Омске выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Омска, жители которого в ночь на воскресенье жаловались на запах гари, зафиксировал превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц и повышенное содержание диоксида азота и оксида углерода. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель центра Любовь Савельева.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В ночь с субботу на воскресенья были обращения на запах гари. На автоматизированном посту наблюдений на ул. Дмитриева было зафиксировано превышение ПДК пыли в 1,4 раза. Пыль - это все взвешенные частички, несгоревшие частички, зола. Также наблюдались повышенные, но не превышающие предельно допустимых концентрации диоксида азота и оксида углерода - это все продукты горения", - сказала Савельева.

По ее словам, режим неблагоприятных метеоусловий в городе не был объявлен, но погода способствовала накоплению вредных веществ в приземной атмосфере. "Был слабый юго-западный ветер 1-2 метра в секунду, как раз со стороны частного сектора, промышленной зоны; временами штиль. Все это не давало рассеиваться [загрязнениям]", - добавила руководитель центра.