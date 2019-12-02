Новосибирские власти направят 300 млн руб. на развитие торговли через автолавки и ярмарки

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Программу "Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020-2025 годы" с объемом финансирования 306 млн рублей утвердили на заседании правительства региона в понедельник. Ее новыми направлениями станут организация и проведение новосибирского торгового форума и отраслевой конференции "HoReCa", предоставление субсидий на компенсацию части расходов на приобретение автолавки, а также открытие второй областной социальной ярмарки, сообщил глава Минпромторга региона Андрей Гончаров.

Новая целевая программа разработана в продолжение действующего документа. Ее целью, в том числе, является создание организационно-правовых условий для бесперебойного обеспечения населения товарами и повышение конкуренции в сфере торговли.

"Особое внимание хочется обратить на предлагаемый нами новый вид государственной поддержки хозяйствующим субъектам в форме предоставления субсидий на компенсацию части расходов на приобретенные автолавки. <…> [Кроме того,] нами сформирована и направлена в Минфин дополнительная потребность в размере 17 млн рублей [ежегодно] на открытие второй областной социальной ярмарки", - сказал Гончаров.

Он отметил, что программа расширена новыми мероприятиями - конкурсом "Лучшее предприятие торговли Новосибирской области", а также Новосибирским торговым форумом и отраслевой конференцией "HoReCa".

По словам Гончарова, прогнозные объемы финансирования программы "Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020-2025 годы" составляют 306 млн рублей, все средства будут выделены из областного бюджета, по 51 млн рублей за каждый год действия программы. Из них 21 млн рублей ежегодно будет направляться на оказание господдержки организациям, которые осуществляют торговую деятельность и доставляют товары первой необходимости в отдаленные села.

Гончаров добавил, что реализация программы к 2025 году позволит во всех муниципальных районах и городских округах довести до 100% уровень обеспеченности населения торговыми площадями. Кроме того, предполагается увеличение индекса оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году со 101,8% до 104,2%, оборот розничной торговли к концу 2025 года вырастет более чем в 1,2 раза по отношению к уровню 2019 года.