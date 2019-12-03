Меняйло сообщил, что бизнес в зоне паводка в Приангарье не может получить компенсации

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка предприниматели Иркутской области из-за утраты документов испытывают трудности с подтверждением своей деятельности, которое необходимо для получения компенсаций из бюджета. В связи с этим выплачено только 3 млн рублей из выделенных региону 500 млн рублей на поддержку пострадавшего бизнеса, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время деловой сессии "Мой бизнес: встречи по делу", проходящей в Алтайском крае.

"Я прилетел из Иркутской области, там во многих вопросах сложная обстановка, <…> и с предпринимателями [тоже]. Только 3 млн [рублей] выплачено из 500 млн [рублей], предоставленных государством, потому что все предприниматели, которые пострадали [от паводка], не могут подтвердить свою предпринимательскую деятельность, случились катаклизмы и люди многое потеряли. Хотя бы все снесло, но должны быть документы: 19 документов, которые должны предоставить, и вот на 3 млн рублей малый и средний бизнес предоставил", - сказал Меняйло.

В конце августа в Иркутскую область из федерального бюджета поступило 500 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка предпринимателям. Деньги предназначены для выплаты компенсаций понесенных затрат на возобновление предпринимательской деятельности - приобретение и ремонт основных средств, оборудования, аренду помещений.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В августе Министерство экономического развития Иркутской области сообщало, что суммарные убытки малого и среднего бизнеса в зоне паводка составили 1,6 млрд рублей.

Деловые сессии "Мой бизнес: встречи по делу" проходят в российских регионах при сотрудничестве с информационным агентством ТАСС. На них представители региональной власти информируют об основных программах поддержки малого и среднего предпринимательства в каждом субъекте РФ, а бизнесмены делятся наиболее успешными практиками взаимодействия с государством. В Алтайском крае на мероприятии представители власти, предприниматели и успешные стартаперы представляют реальные кейсы и рассказывают о том, как с помощью мер государственной поддержки дать стимул бизнесу любого формата. В программе несколько панельных сессий, которые соберут спикеров, представляющих различные институты, участвующие в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".