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Прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в доме культуры под Новосибирском

Здание отремонтировали в 2016 году, на это было потрачено 75 млн рублей из областного бюджета

ТАСС, 3 декабря. Новосибирская прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в отремонтированном в 2016 году районном доме культуры рабочего поселка Ордынское с населением более 10 тыс. жителей, сообщается во вторник на сайте прокуратуры области.

Видео с обрушившимся подвесным потолком появилось в социальных сетях 30 ноября. По сообщениям пользователей, никто не пострадал. На реконструкцию Ордынского районного дома культуры, завершенную в 2016 году, было потрачено 75 млн рублей из областного бюджета. Она длилась три года, была капитальной, включала в себя реконструкцию кровли, фундамента и стен здания.

"В ходе проверки прокуратура оценит действия руководства учреждения и должностных лиц администрации (собственника организации) на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе, градостроительного законодательства при проведении ремонта (реконструкции) здания дома культуры", - говорится в сообщении.

Потолок обновляли в 2012 году, уточняют региональные СМИ со ссылкой на директора дома культуры.

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РоссияНовосибирская область
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