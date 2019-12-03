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Подростка в Туве осудили на три года условно за лжетерроризм

17-летний житель Кызыла хотел сорвать экзамен и отправил ложное сообщении о терроризме на факс и электронную почту одного из техникумов

ТАСС, 3 декабря. Суд в Туве приговорил к трем годам лишения свободы условно 17-летнего подростка, который хотел сорвать экзамен и отправил ложное сообщении о терроризме на факс и электронную почту одного из техникумов в Кызыле, сообщается во вторник на сайте МВД республики.

"Кызылский городской суд Республики Тыва вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего подростка г. Кызыла. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

Подросток в марте 2019 года хотел сорвать экзамен по теоретической части "Правил дорожного движения", уточняется в сообщении.

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