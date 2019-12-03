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Роспотребнадзор выявил превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе в Кемерове

В городе третьи сутки действует решим неблагоприятных метеоусловий и стоит сильный смог

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области выявило превышение предельной концентрации трех загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Кемерове, где третьи сутки действует решим неблагоприятных метеоусловий и стоит сильный смог с неприятным запахом. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального управления ведомства.

"По оперативным данным лабораторного контроля, установлено превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по трем загрязняющим веществам: бензапирен, углерод (сажа), взвешенные вещества на территории жилой застройки Центрального района Ленинского района, Заводского района, Рудничного района", - говорится в сообщении.

Управлением Роспотребнадзора рекомендовано отменить занятия в школах на открытом воздухе и прогулки в детских садах. Жителям региона советуют избегать длительного пребывания на улице.

Ранее ТАСС сообщал, что причиной неблагоприятных метеоусловий стал антициклон, который принес в Кузбасс безветренную погоду с температурной инверсией. В нижних слоях атмосферы скапливается воздух холоднее, чем наверху, что препятствует его вертикальным перемещениям и способствует образованию дымки и смога из-за скопления загрязняющих веществ. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе может сохраниться еще несколько дней.

С 1 декабря в регионе введен режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове, для промышленных предприятий рекомендовано ограничить выбросы в атмосферу на 40%. Со 2 декабря аналогичный режим действует еще в двух городах региона - Новокузнецке и Прокопьевске, где ограничение для предприятий по выбросам составляет 20%.

Теги
РоссияКемеровская область
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