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Добыча газа в Красноярском крае в 2019 году сократится на 15%

По словам замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Василия Чернова, это вызвано снижением объемов добычи на Мессояхском и Северо-Соленинском газоконденсатных месторождениях

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Добыча газа в Красноярском крае в 2019 году сократится до 8,1 млрд куб. м с 9,5 млрд куб. м годом ранее, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Василий Чернов.

"Это связанно с сокращением объемов добычи на Мессояхском и Северо-Соленинском газоконденсатных месторождениях, разрабатываемых ОАО "Норильскгазпром" для нужд Норильского промышленного района (основной газоносный район региона, где добывается около трети газа края - прим. ТАСС). В предыдущем году мы добыли 9,5 млрд куб. м газа, в этом году будет порядка 8,1 млрд куб. м, и в последующих 2020-2022 годах добыча сохранится на уровне 8 млрд куб. м", - сказал он.

Чернов отметил, что только порядка 5,6 млрд кубометров газа отправляется по газопроводам в систему ОАО "Газпром", другая часть - 2,5 млрд куб. м - используется в Норильском промышленном районе. "То, что добывают нефтяные компании, включая попутный газ, используется непосредственно на месторождениях в газогенераторных установках, на которых производится электрическая энергия для собственных нужд, какая-то часть газа закачивается обратно в пласт", - пояснил замминистра, добавив, что снижение добычи не отразится негативно на экономике региона.

В Красноярском крае газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местного месторождения газа. Центральные и южные районы Красноярского края газом с этого месторождения не обеспечиваются.

Теги
РоссияКрасноярский край
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