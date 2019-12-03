Омскую школьницу, забившую отца молотком, признали невменяемой

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Омская школьница, убившая отца, признана невменяемой по итогам психолого-психиатрической экспертизы. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ, дело об убийстве передано в суд для направления девушки на принудительное лечение.

"В Екатеринбурге проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой на момент совершения преступления. Соответственно, мы дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера", - сказала представитель СК.

По ее словам, школьница не подлежит уголовной ответственности, потому что не осознавала свои действия.

В пресс-службе рассказали, что 16-летняя девушка убила своего отца 12 мая. Она полила спящего 55-летнего мужчину кипятком из чайника, затем нанесла ему удары молотком и ножом. После этого школьница вызвала скорую, а сама ушла из дома. Впоследствии обвиняемая рассказала следствию, что отец постоянно оскорблял и ругал ее.