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В ЛДПР назвали кандидата на пост мэра Барнаула

Партия выдвинет руководителя фракции в Барнаульской гордуме Алексея Скосырского

БАРНАУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Алтайское региональное отделение ЛДПР определило кандидата для выдвижения на пост мэра Барнаула. Им стал руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме, индивидуальный предприниматель Алексей Скосырский, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"На пост мэра Барнаула будет выдвинут руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Алексей Скосырский. Решение было принято на заседании координационного совета Алтайского краевого отделения ЛДПР и поддержано в федеральном центре", - уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном отделении КПРФ, от этой партии на пост мэра будет выдвинута депутат гордумы, доктор медицинских наук, профессор Елена Хрусталева. Планируется, что конкурсная комиссия примет решение о новом главе города 6 февраля 2020 года. С 5 по 19 декабря начнется прием документов от потенциальных кандидатов - гордуме будет предложено не менее двух кандидатур.

Глава Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, 15 августа 2019 года написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, которую гордума приняла на сессии 30 августа. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

Теги
РоссияАлтайский край
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