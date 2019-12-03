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Операторы беспилотников ЦВО провели разведку в условиях сильного ветра и снега в Кузбассе

Используя полученные данные, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удары по условному противнику

ТАСС, 3 декабря. Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учений провели разведку местности в сложных метеорологических условиях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"По замыслу тактического эпизода специалисты БЛА с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" провели разведывательные мероприятия над лесистой местностью, в ходе которых был обнаружен лагерь условного противника. Выполнение учебно-боевой задачи осложняли снег и порывистый ветер, который достигал до 10 м/с", - уточняется в сообщении.

Для точного определения координат были задействованы одновременно несколько беспилотников, находившихся на разной высоте в районе ведения разведки. Получаемые данные передавались на командный пункт в режиме реального времени.

В пресс-службе добавили, что, сверив имеющуюся информацию с полученными координатами, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и самоходных артиллерийских установок "Мста-С" нанесли удары по разведанным целям. При этом расчеты БЛА "Орлан-10" вели контроль поражения мишеней и корректировку огня.

"Кроме этого, военнослужащие отработали тренировку по посадке БПЛА в лесном массиве на неподготовленные площадки. В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники", - пояснили в округе.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Теги
РоссияКемеровская область
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