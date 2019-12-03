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В новосибирских квартирах разместят датчики температуры для предотвращения коммунальных ЧП

Устройства установят в квартирах сотрудников Сибирской генерирующей компании
Логгер Официальный информационный портал Сибирской генерирующей компании
Описание
Логгер
© Официальный информационный портал Сибирской генерирующей компании

ства НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение Новосибирска, где в ноябре произошло несколько крупных коммунальных аварий, планирует установить в квартирах своих сотрудников около 5 тыс. логгеров - приборов для измерения температуры. Это позволит снизить риск аварий в дальнейшем, сообщил во вторник замдиректора по дивизиону "Тепло" СГК по перспективному развитию Александр Григорьев.

В ноябре в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий, оставивших в 20-градусные морозы без тепла десятки многоквартирных домов. Самая крупная из них произошла на Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток.

"В Новосибирске мы планируем уже в 2020 году закупить и установить 5 тыс. логгеров. <..> Это охват более 50% многоквартирных жилых домов в Новосибирске. Они будут передавать данные о температуре практически в режиме реального времени. Это позволит более точно делать выводы о проблемах в системе теплоснабжения", - сказал Григорьев в ходе круглого стола, посвященного проблемам теплоснабжения, отметив, что на данный момент в новосибирских домах установлено лишь около 90 логгеров.

Большое количество датчиков, рассредоточенных по разным районам города, позволит детально отслеживать изменения температуры, по которым специалисты будут определять давление в трубах и другие параметры системы теплоснабжения.

Директор новосибирского филиала СГК Андрей Калмыков пояснил журналистам, что логгеры будут устанавливаться в квартирах сотрудников компании, которых в Новосибирске проживает около 5 тыс. Монтаж приборов начнется в декабре и завершится в 2020 году.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Теги
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