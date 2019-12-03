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Омбудсмен: к убийству девочки в Новосибирске могло привести невнимание к проблемной семье

По данным СМИ, семья, где сожитель матери до смерти избил пятилетнего ребенка, была неблагополучной, при этом она не стояла на учете
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко Альмира Давова/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко
© Альмира Давова/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Отсутствие внимания со стороны органов опеки и других ведомств в Новосибирске к семье в трудной жизненной ситуации, в которой сожитель матери до смерти избил пятилетнюю девочку, могло привести к случившемуся. Такое мнение высказала во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Полицейские 2 декабря задержали в Новосибирске 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве пятилетней дочери своей сожительницы. По данным следствия, 1 декабря он нанес множественные травмы девочке, от которых она умерла на месте. Мать ребенка в это время находилась на лечении в больнице. Брат убитой сейчас в реабилитационном центре, ему оказывают психологическую помощь. По данным СМИ, семья была неблагополучной, мать и ее сожитель не работали, мужчина ранее был судим за кражи и грабежи, при этом семья не стояла на учете.

"Возможной причиной произошедшей трагедии в первую очередь могло стать отсутствие межведомственного взаимодействия между органами и службами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Информация не была своевременно передана от одного ведомства к другому органу, чтобы оказать различные виды социальной помощи семье с маленькими детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также халатное отношение сотрудников опеки и полиции к должностным обязанностям", - сказала Болтенко.

В аппарате областного детского омбудсмена уточнили, что ситуация находится на контроле уполномоченного, направлены запросы в администрацию Кировского района Новосибирска и мэрию, прокуратуру региона, областное СУ СК РФ, полицию, а также в региональный Минздрав. Во вторник Болтенко приняла участие во внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних мэрии Новосибирска.

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РоссияНовосибирская область
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