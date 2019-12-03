СК: приемные семьи с 36 детьми в Кузбассе пытались незаконно потратить выделенные деньги

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ в Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы органов опеки и попечительства в Яшкинском районе, которая по просьбе опекунов, в двух приемных семьях которых содержались и проживали вместе 36 детей, незаконно подписала разрешения на использование детских денежных средств. Получив разрешительные документы, опекуны переехали из Кузбасса в другой регион, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области в ответ на запрос ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, которые позволили живущим вместе матери и дочери в течение двух лет взять на воспитание 36 приемных детей. По ее словам, такой формальный подход со стороны органов опеки недопустим. Проверка следственных органов выявила нарушения в работе органов опеки с данными семьями.

"По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая, не имея полномочий, по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приемным детям. В июне текущего года семья переехала на постоянное место жительства в другой регион, вставая на учет, опекуны предоставили копии всех документов, сотрудники опеки усомнились в подлинности некоторых из них и запросили оригиналы. Таким образом, была выявлена преступная деятельность сотрудника опеки и попечительства Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий должностного лица") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Подозреваемая со следствием сотрудничает.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Кемеровской области, до переезда из региона приемные семьи проживали в частном доме площадью около 280 кв. метров в Яшкинском районе Кузбасса. Решение о передачи детей опекунам принимали местные органы опеки и попечительства, где работала подозреваемая.