{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК: приемные семьи с 36 детьми в Кузбассе пытались незаконно потратить выделенные деньги

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы органов опеки и попечительства в Яшкинском районе

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ в Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы органов опеки и попечительства в Яшкинском районе, которая по просьбе опекунов, в двух приемных семьях которых содержались и проживали вместе 36 детей, незаконно подписала разрешения на использование детских денежных средств. Получив разрешительные документы, опекуны переехали из Кузбасса в другой регион, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области в ответ на запрос ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, которые позволили живущим вместе матери и дочери в течение двух лет взять на воспитание 36 приемных детей. По ее словам, такой формальный подход со стороны органов опеки недопустим. Проверка следственных органов выявила нарушения в работе органов опеки с данными семьями.

"По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая, не имея полномочий, по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приемным детям. В июне текущего года семья переехала на постоянное место жительства в другой регион, вставая на учет, опекуны предоставили копии всех документов, сотрудники опеки усомнились в подлинности некоторых из них и запросили оригиналы. Таким образом, была выявлена преступная деятельность сотрудника опеки и попечительства Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий должностного лица") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Подозреваемая со следствием сотрудничает.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Кемеровской области, до переезда из региона приемные семьи проживали в частном доме площадью около 280 кв. метров в Яшкинском районе Кузбасса. Решение о передачи детей опекунам принимали местные органы опеки и попечительства, где работала подозреваемая.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Севастополь намерен нарастить доходы за счет туризма, развития порта и рыбного промысла
Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что в последующие годы наращивать доходы город будет за счет наведения порядка в имущественных отношениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС