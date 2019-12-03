{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК организовал проверку из-за вспышки норовирусной инфекции в томском детском саду

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Томской области организовало проверку информации о заражении 24 воспитанников детского сада № 65 в Томске норовирусной инфекцией. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка размещенной в СМИ информации о том, что работа МБДОУ № 65 в городе Томске временно приостановлена из-за заражения 24 детей норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

На сайте управления Роспотребнадзора по Томской области уточняется, что детский сад был закрыт 28 ноября после вспышки норовирусной инфекции. В ходе внеплановой проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые и стали причиной группового заболевания инфекцией.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора томского Роспотребнадзора Андрея Рудикова, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении. Он рассказал ТАСС, что материалы проверки переданы в суд для вынесения решения о закрытии детского сада до устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Подразделение Росприроднадзора появится в Норильске в 2020 году
Также глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что планируется создать постоянно действующую лабораторию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС