СК организовал проверку из-за вспышки норовирусной инфекции в томском детском саду

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Томской области организовало проверку информации о заражении 24 воспитанников детского сада № 65 в Томске норовирусной инфекцией. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка размещенной в СМИ информации о том, что работа МБДОУ № 65 в городе Томске временно приостановлена из-за заражения 24 детей норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

На сайте управления Роспотребнадзора по Томской области уточняется, что детский сад был закрыт 28 ноября после вспышки норовирусной инфекции. В ходе внеплановой проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые и стали причиной группового заболевания инфекцией.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора томского Роспотребнадзора Андрея Рудикова, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении. Он рассказал ТАСС, что материалы проверки переданы в суд для вынесения решения о закрытии детского сада до устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.