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Режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе продлили на четвертые сутки

Ожидается, что погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, из-за которых в ряде городов Кемеровской области стоит сильный смог и происходит загрязнение атмосферы, продлен до вечера среды. Промышленным предприятиям трех городов Кузбасса рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте администрации региона.

Режим неблагоприятных метеоусловий был введен в Кузбассе в воскресенье. Сейчас в областном центре Кузбасса сильная дымка, на дорогах плохая видимость, кемеровчане отмечают неприятный запах в воздухе от вредных промышленных выбросов, некоторые надевают маски для защиты органов дыхания.

"В городе Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18:00 (14:00 мск) 4 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории региона в среду 4 декабря еще сохранится смог и дымка в воздухе. Возможны небольшие ветра со скоростью до 4-9 метров в секунду, которые придут на смену установившемуся в последние несколько дней штилю.

Ранее ТАСС сообщал, что причиной неблагоприятных метеоусловий стал антициклон, который принес в Кузбасс безветренную погоду с температурной инверсией. В нижних слоях атмосферы скапливается более холодный воздух, чем наверху, что препятствует его вертикальным перемещениям и способствует образованию дымки и смога из-за скопления загрязняющих веществ. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе может сохраниться еще на несколько дней.

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РоссияКемеровская область
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