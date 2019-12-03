В мебельном центре в Кемерове произошел пожар повышенной сложности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в мебельном центре в Кемерово. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном центре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров", - сказали в МЧС.

Из здания были спасены восемь человек, информация о пострадавших не поступала.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). В 15:22 мск было ликвидировано открытое горение.

К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники. Также на место направлен пожарный поезд.

В новость были внесены изменения (15:58 мск) — добавлены подробности