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В мебельном центре в Кемерове произошел пожар повышенной сложности

В МЧС сообщили, что информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в мебельном центре в Кемерово. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном центре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров", - сказали в МЧС.

Из здания были спасены восемь человек, информация о пострадавших не поступала.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). В 15:22 мск было ликвидировано открытое горение.

К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники. Также на место направлен пожарный поезд.

В новость были внесены изменения (15:58 мск) — добавлены подробности

Теги
РоссияКемеровская область
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Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове
Двое из них доставлены в медучреждение
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