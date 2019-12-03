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КПРФ проведет митинги 14 декабря в поддержку губернатора Иркутской области

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, общероссийская акция состоится во всех регионах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал проведение 14 декабря всероссийской акции в защиту губернатора Иркутской области Сергея Левченко и других руководителей-коммунистов. По словам политика, на телевидении один за другим появляются "один грязнее другого" сюжеты об иркутском губернаторе.

"Как не надоело орать и лаять на Левченко и Иркутскую область. <...> За прошедшую неделю еще 30 сюжетов, один грязнее другого, просто всех вымазали. <...> В этой связи объявлена общероссийская акция, она состоится 14 [декабря] во всех регионах. Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия", - заявил он на пресс-конференции во вторник.

"Те, кто занимается этой грязной работой, подрывают не авторитет Иркутской области или Левченко, не авторитет [директора совхоза им. Ленина Павла] Грудинина - у них есть авторитет. Они подрывают стабильность в стране", - уверен Зюганов.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что акция коммунистов, как планируется, станет одной из самых массовых за последнее время. "Акция пройдет в форме митингов по всем регионам, включая крупные города и райцентры", - уточнил он агентству.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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