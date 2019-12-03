{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове

Двое из них доставлены в медучреждение
Описание
© Стоп-кадр с видео МЧС РФ

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове - двое из них доставлены в медучреждение, двое отказались от помощи медиков, сообщили в пресс-службе областного центра медицины катастроф Кузбасса.

"На настоящий момент пострадавших четверо, двое из них доставлены в медучреждение, их обследуют, еще двое отказались от медицинской помощи. На месте продолжают работать бригады скорой помощи и медицины катастроф", - сказал собеседник агентства.

Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что в момент пожара в цехе находилось 20 человек, восемь из них эвакуировали пожарные, остальные покинули помещение самостоятельно.

Ранее в ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что в заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном цехе. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники. Также на место направлен пожарный поезд.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
В Республике Алтай завершили формирование правительства
В регионе появилось новое министерство, которое будет осуществлять госполитику и регулирование в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС