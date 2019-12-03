КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове - двое из них доставлены в медучреждение, двое отказались от помощи медиков, сообщили в пресс-службе областного центра медицины катастроф Кузбасса.

"На настоящий момент пострадавших четверо, двое из них доставлены в медучреждение, их обследуют, еще двое отказались от медицинской помощи. На месте продолжают работать бригады скорой помощи и медицины катастроф", - сказал собеседник агентства.

Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что в момент пожара в цехе находилось 20 человек, восемь из них эвакуировали пожарные, остальные покинули помещение самостоятельно.

Ранее в ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что в заводском районе Кемерово в 14:26 мск произошел пожар в мебельном цехе. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники. Также на место направлен пожарный поезд.