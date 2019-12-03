Более 100 горняков на двух шахтах в Кузбассе не вышли на работу из-за долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Более 100 горняков на шахтах "Алексиевская" и "Заречная" (находятся под управлением УК "Полысаевская") в Кемеровской области отказались выходить на работу из-за долгов по заработной плате, сообщил во вторник на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

"В соответствии со статьей 142 ТК РФ сотрудник, перед которым у предприятия есть задолженность по заработной плате, по личному заявлению имеет право в рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется средний заработок. Этим правом воспользовались 116 человек - менее 3 % от всего трудового коллектива шахт "Алексиевская" и "Заречная". На ведение производственного процесса это влияния не оказало, предприятия работают в штатном режиме", - написал Панов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента угольной промышленности региона, 111 человек не вышли на работу на шахте "Алексиевская", еще пять отказавшихся работать горняков - сотрудники шахты "Заречная" и входящего в ее состав шахтоучастка "Октябрьский". Задолженность по зарплате на своих предприятиях угольная компания планирует погасить к 13 декабря.

Шахты "Алексиевская" и "Заречная" в Кузбассе ранее входили в состав угольной компании "Заречная", которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства. Управлением угольными активами компании с 2018 года занимается УК "Полысаевская". Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках в 2019 году значительно упали. Из-за этого на предприятиях в текущем году были снижены темпы по добыче угля и стали возникать проблемы с выплатой заработной платы.