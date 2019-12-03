Пожар в мебельном центре в Кемерове локализован на 600 кв. метрах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:23 мск [зафиксирована] локализация [пожара] на площади 600 кв. метров", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Кемерова в 14:26 мск начался пожар в мебельном центре, его площадь достигала 800 кв. метров. Из здания были спасены восемь человек, медики сообщали о четырех пострадавших.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных). К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники, на место ЧП направлен пожарный поезд.

Как рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС России, от огня пострадали все три этажа здания. По данным сервиса 2ГИС, в помещении располагался мебельный цех фабрики "Интерсиб", которая реализовывала в Кемерове мебель собственного производства.

В новость внесены изменения (17:20 мск) - добавлены подробности.