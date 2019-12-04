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Ученые вывели на Алтае новую породу пятнистого оленя

От своих сородичей животные отличаются большей массой молодых рогов - пантов

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые вывели в Алтайском крае новую породу оленей, которые отличаются большей массой молодых рогов - пантов, ради которых разводят этих животных. Новая алтае-уссурийская порода позволит сохранить генофонд животных и сделать их разведение более выгодным, сообщил ТАСС заместитель директора по науке Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) Василий Луницын.

"В 2009 году в регионах, где занимаются пантовым оленеводством, насчитывалось порядка 17 тыс. таких оленей, - в Алтайском крае более 9 тыс., в Республике Алтай - 8 тысяч. Олени давали меньше пантов, и хозяйства начали сокращать поголовье. Поголовье упало всего до 5 тыс. этих животных. Чтобы сохранить генофонд и улучшить его, мы занялись выведением породы пятнистых оленей, в которой закреплены основные признаки этого вида животных", - пояснил Луницын.

Улучшения породы проводили внутри популяции оленей, не скрещивая животных с другими представителями вида. В итоге, по словам ученого, среднюю пантовую продуктивность (вес пантов) удалось поднять до 1,1 кг (на 20-30% больше, чем у оленей, которые содержатся в хозяйствах сейчас), отдельные особи дают 2,5 кг пантов. Кроме того, сами олени имеют большую массу и лучше размножаются, - на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей против 40-50 рождающихся в оленеводческих хозяйствах сейчас.

На сегодня поголовье новой породы оленей насчитывает около тысячи животных, - они содержатся в хозяйстве "Искра", которое используется учеными как экспериментальная площадка. С ростом спроса на животных у фермеров поголовье будет расти, отметил собеседник агентства. По словам Луницына, интерес к оленям проявляли охотхозяйства европейской части России, также партию животных уже приобрели предприниматели из Азербайджана.

Разведением маралов и пятнистых оленей ради пантов, которые широко используются в медицине, в России занимаются лишь в нескольких регионах. Республика Алтай и Алтайский край - территории с самым крупным поголовьем таких животных в стране, в последние годы оно держится на отметке около 80 тыс. Панты за счет наличия в них огромного количества микроэлементов обладают общеукрепляющими, тонизирующими, антистрессовыми, противовоспалительными, успокаивающими, регенераторными свойствами. Кроме того, они повышают физическую и умственную работоспособность и улучшают состав крови.

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РоссияАлтайский край
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