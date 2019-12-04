Нарушивший антикоррупционное законодательство замминистра строительства Приангарья уволен

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом в среду сообщила ТАСС министр Светлана Свиркина.

В суд с требованием уволить 37-летнего Липатова обращалась прокуратура, которая выявила допущенные им нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе. Это несоблюдение запрета на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью, представление недостоверных и неполных сведений о доходах.

"Евгений Владимирович Липатов освобожден от должности заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и уволен с государственной гражданской службы в соответствии с распоряжением министерства", - сообщила Свиркина.

Министерство пыталось оспорить решение суда об увольнении Липатова, однако апелляционная инстанция в начале ноября поддержала позицию прокуратуры. На вопрос ТАСС о том, послужили ли основанием для увольнения чиновника требования прокуратуры, министр отметила, что информация о причинах освобождения от должности является конфиденциальной.

В декабре 2018 года в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Липатову было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, по мнению прокуратуры, чиновника должны были уволить, поэтому ведомство обратилось в суд.

Липатов стал заместителем министра, дорожного хозяйства региона в 2015 году, до этого он возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.