{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарушивший антикоррупционное законодательство замминистра строительства Приангарья уволен

Евгений Липатов занимал эту должность с 2015 года

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом в среду сообщила ТАСС министр Светлана Свиркина.

В суд с требованием уволить 37-летнего Липатова обращалась прокуратура, которая выявила допущенные им нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе. Это несоблюдение запрета на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью, представление недостоверных и неполных сведений о доходах.

"Евгений Владимирович Липатов освобожден от должности заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и уволен с государственной гражданской службы в соответствии с распоряжением министерства", - сообщила Свиркина.

Министерство пыталось оспорить решение суда об увольнении Липатова, однако апелляционная инстанция в начале ноября поддержала позицию прокуратуры. На вопрос ТАСС о том, послужили ли основанием для увольнения чиновника требования прокуратуры, министр отметила, что информация о причинах освобождения от должности является конфиденциальной.

В декабре 2018 года в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Липатову было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, по мнению прокуратуры, чиновника должны были уволить, поэтому ведомство обратилось в суд.

Липатов стал заместителем министра, дорожного хозяйства региона в 2015 году, до этого он возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Суд в Новосибирске арестовал отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки
Мужчина отрицает свою причастность к преступлению
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС