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В Омске микроавтобус опрокинулся в кювет

Пострадали четыре человека

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус опрокинулся в кювет в Омске, в результате ДТП пострадали четыре пассажира. Об этом сообщается в среду на сайте регионального УМВД.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо пассажиров: женщины 1975, 1983 и 1985 годов рождения и мужчина 1999 год рождения. Всем им назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло во вторник вечером около 20:00 (17:00 мск). По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил занос автотранспорта с опрокидыванием в кювет. В момент происшествия в салоне автомобиля находились четыре пассажира. По факту аварии проводится проверка.

Теги
РоссияОмская область
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